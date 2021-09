Mesa da Assembleia decide hoje se deputados candidatos votam ou não para o TCE

A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí decidirá na manhã desta quinta (02) se a recomendação do presidente da casa, Themístocles Filho, será aceita ou não. Themístocles quer que candidatos a uma cadeira do Tribunal de Contas do Estado se abstenham de votar no pleito como uma forma de trazer mais igualdade e tornar a eleição mais democrática. Muito criticada nos corredores da casa, a medida estaria sendo vista como uma “manobra” de Themístocles para favorecer a candidata Flora Izabel (PT), pretensa apoiada pelo presidente.



Themístocles confirmou para quinta a votação e revelou que a medida chegará até o colegiado de oito deputados como uma “recomendação” e não alterará em nada o edital vigente da eleição.

“Pode pensar diferente, divergir, hoje terá a decisão da mesa e ela decidirá se acata ou não a recomendação. Vamos realizar essa reunião hoje às 10h com os membros da Mesa Diretora, mas a reunião será aberta a todos os parlamentares que desejarem discutir o tema. Isso não é projeto de lei, de resolução, não é nada disso, é uma recomendação. É um acordo de cavalheiros, o deputado Themístocles não tem nenhum problema com nenhum parlamentar, não peço um voto para ninguém da mesa. O quórum é 16 votos, os candidatos se abstendo continuaria o mesmo número, só se elege no primeiro turno quem tiver 16 votos, isso que o pessoal não está querendo entender” afirmou o presidente.

Caso a medida seja aprovada os quatro candidatos deputados, Flora Izabel (PT), Zé Santana (MDB), Wilson Brandão (Progressistas) e Flávio Nogueira (PDT) iriam para o plenário na eleição e votariam pela própria abstenção. Tornado o pleito com apenas 26 votos válidos. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa é composta pelo presidente Themístocles Filho (MDB), 1ª vice-presidente, deputada Flora Izabel (PT);o 2º vice-presidente, deputado Coronel Carlos Augusto (PL); 3º vice-presidente, deputado Evaldo Gomes (SDD); 4ª vice-presidente, deputada Lucy Soares (PP); o 1º secretário, deputado Júlio Arcoverde (PP); 2º secretário, deputado

