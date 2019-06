Merlong Solano, Fábio Novo e Flávio Jr. serão empossados na terça-feira

O deputado federal Merlong Solano (PT) e os deputados estaduais Fábio Novo (PT) e Flávio Nogueira Júnior (PDT) vão assumir cargos no governo. Os parlamentares assumem, respectivamente, as secretarias de Administração, Cultura e Turismo. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo secretário de Governo, Osmar Júnior.

“Na terça-feira, será empossado o novo Secretário de Administração Merlong Solano, o novo Coordenador de Comunicação, Alisson Bacelar, e os secretários de Cultura e Turismo, os deputados Fábio Novo e Flávio Nogueira Júnior, respectivamente”, disse Osmar Júnior.

Merlong Solano assumirá o comando da Secretaria de Administração (Foto: Poliana Oliveira / O DIA)

Além dos citados pelo secretário de Governo, também deve ser empossado na próxima terça-feira o novo presidente da Fundação Piauí Previdência, Ricardo Pontes, que deixa o comando da Secretaria de Administração.

O ex- coordenador de Comunicação, João Rodrigues, foi nomeado para o cargo de superintendente de Gestão de Pessoal da Seadprev, e o ex-presidente da Fundação PiauiPrev, Marcos Steiner, vai ocupar o cargo de Diretor de Unidade do Fundo da Previdência.

O deputado Fábio Novo volta para a Secretaria de Cultura (Foto: Raoni Barbosa / Arquivo O DIA)

De acordo com o secretário de Governo, Osmar Júnior, não devem ocorrer novas mudanças na equipe do primeiro escalão do governador Wellington Dias. “Essas nomeações já concluem essa etapa da reforma administrativa”, garantiu.

Flávio Nogueira Júnior retornará para a Secretaria de Turismo (Foto: Divulgação)

Posse dos novos gestores levará Belê e Elisângela a mandatos na Assembleia Legislativa, e Paes Landim à Câmara Federal



A posse dos novos membros do secretariado do governador Wellington Dias (PT) beneficia de forma direta os suplentes da coligação governista. Na Assembleia Legislativa, com a saída de Fábio Novo (PT) e Flávio Nogueira Júnior (PDT), Belê Medeiros (Progressistas) e Elisangela Moura (PC do B) vão ser convocadas para assumir cadeiras. Já na Câmara Federal, com a saída de Merlong, assume o segundo suplente, Paes Landim.

Com as novas nomeações, o governador Welligton Dias passa a contar com seis parlamentares em sua equipe de primeiro escalão. Já estavam na equipe os deputados estaduais Pablo Santos (MDB), na Fundação Hospitalar; Wilson Brandão (PP), na Secretaria de

Mineração; Zé Santana(MDB), na Secretaria de Assistência Social; e Janaina Marques (PTB), na Secretaria de Infraestrutura. Além disso, o primeiro escalão do governo estadual também já contava com o deputado federal Fábio Abreu(PR), na Secretaria de Segurança. Apesar das declarações do secretário de Governo Osmar Júnior, que rechaçou a possibilidade de novas mudanças na equipe, os suplentes ainda vivenciam expectativa de assumir uma cadeira no legislativo estadual ou na Câmara dos deputados. Estão na fila os ex-deputados estaduais João de Deus (PT) e Paulo Martins (PT), e o suplente de deputado federal Mainha (PP).

Jornal O DIANatanael Souza