Merlong assume Secretária de Administração no próximo dia 10

O deputado federal Merlong Solano (PT) já tem data marcada para assumir o comando da Secretaria de Administração e Previdência (Seadprev). A posse acontece no próximo dia 10 de junho, data definida em reunião realizada com o governador Wellington Dias. O atual secretário da pasta, Ricardo Pontes, ocupará o cargo de presidente da Fundação Piauí Previdência.



O futuro gestor da Seadprev já definiu o combate ao déficit previdenciário como o principal desafio à frente da pasta. "O déficit previdenciário consumiu R$ 1,2 bilhão do orçamento estadual em 2018. É um gargalo imenso, para o qual precisamos encontrar uma solução, que não depende exclusivamente do Estado. Por isso, estamos buscando diálogo com os demais governadores e com o governo federal", pontuou Merlong.

A reforma administrativa aprovada no último mês de março também deu maiores atribuições à SeadPrev, que passou a concentrar os processos de licitação do governo do Estado. A pasta ainda é responsável pela gestão dos servidores público estaduais, ativos e inativos.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Câmara

Em seus últimos dias na Câmara Federal, Merlong Solano colhe assinaturas para apresentar Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa garantir aos estados produtores de energia eólica e solar 30% do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre energia elétrica produzida a partir dessas duas fontes.

O parlamentar conseguiu reunir mais de 100 assinaturas a favor da medida e espera ter as 171 necessárias antes de deixar a Câmara. “O Piauí está entre os maiores produtores de energia limpa do Brasil, ocupando o terceiro lugar na produção de energia solar e o quinto lugar na produção de energia eólica. É justo que isso se materialize em mais riqueza, em mais recursos para o povo piauiense”, destacou.

João MagalhãesNatanael Souza - Jornal O Dia