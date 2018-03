'Rejeição a Temer não deve me prejudicar', diz Ministro

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou que a grande rejeição ao governo Michel Temer não deve prejudicar a sua eventual candidatura à Presidência da República neste ano. “A economia vai muito bem e população vai entender isso. A população vai entender quem é o responsável pela melhora da economia”, afirmou, em entrevista à rádio Som Maior, de Criciúma (SC).

O ministro reiterou que ainda não decidiu se irá mesmo disputar a eleição deste ano e lembrou que tem até o dia 7 de abril para deixar o cargo, caso opte por concorrer ao Planalto.

Meirelles ainda minimizou a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) nas pesquisas eleitorais. Segundo ele, apesar da distância aberta pelos dois candidatos, haveria espaço para a sua candidatura.

“Há uma espaço muito grande no centro, entre os chamados extremos (do espectro político). E a maioria da população brasileira está no centro, e não nos extremos”, afirmou. “A maioria da população espera um candidato que tenha foco na recuperação de emprego e renda”, completou, citando a Educação e a Segurança Pública como outras prioridades para o País.

Isto É