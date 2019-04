MEC exonera assessor especial e chefe de gabinete do ministro

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, exonerou hoje (4) Bruno Garschagen do cargo de assessor especial do ministro da Eduação, Ricardo Vélez e a chefe de gabinete Josie Pereira.

As demissões foram publicadas no Diário Oficial da União.

Para o cargo de chefe de gabinete do ministro foi nomeado Marcos de Araújo.

As demissões somam-se a uma série de remanejamentos que tem sido feitos no Ministério da Educação nos últimos meses.



Onyx Lorenzoni exonerou Bruno Garschagen - Foto: Agência Brasil

Histórico

No último dia 26, o professor Marcus Vinicius Carvalho Rodrigues foi demitido do cargo de presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A demissão ocorreu após o anúncio de que a avaliação da alfabetização não seria realizada este ano, mas apenas dem 2021. O MEC voltou atrás e revogou a medida que definia o adiamento. A não aplicação foi criticada por especialistas.

A então secretária de Educação Básica, Tânia Leme de Almeida, pediu demissão no último dia 25.

O cargo de secretário-executivo do MEC ficou vago desde o dia 13 de março até o dia 29, quando o tenente-brigadeiro Ricardo Machado Vieira assumiu a Secretaria.

Além dessas movimentações, no dia 11, seis funcionários comissionados da pasta foram exonerados.

Agência Brasil