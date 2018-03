MDB vai presidir principal comissão na Assembleia Legislativa do Piauí

Partidos e blocos partidários informaram os nomes de deputados que vão compor as comissões técnicas da Assembleia Legislativa do Piauí. A principal comissão da Casa é a de Constituição e Justiça (CCJ) e será presidida pelo deputado estadual João Madison (MDB). Ela é a responsável pela análise de todos os projetos que tramitam na Assembleia. O partido ainda ficará na presidência de Infraestrutura e Política econômica, com o deputado Severo Eulálio. A comissão de Administração Pública e Política Social também ficará com Liziê Coelho (PTB), que deve filiar ao PMDB no final deste mês.



A presidência das comissões muda a cada legislatura e obedece a um rodízio entre siglas (Foto: Moura Alves/O Dia)



A escolha dos nomes segue o critério de proporcionalidade pelo tamanho das bancadas. Com a definição dos tamanhos dos partidos ou bloco de partidos, cada um deles indica o nome do parlamentar para comissão. A segunda comissão mais importante da Casa, a de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, ficará Wilson Brandão. O parlamentar hoje está no PSB, mas deve migrar para o PP dia 6 de abril.

O PSDB, principal bancada de oposição, comandará a presidência das comissões de Direitos Humanos e Juventude, com Marden Menezes e de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente e Acompanhamento dos Fenômenos da Natureza com o deputado Firmino Paulo. As demais comissões serão presididas por Edson Ferreira na Comissão de Energia e Mineração; Júlio Arcoverde na de Educação, Saúde e Cultura; Flora Isabel na de Defesa dos Direitos da Mulher e Evaldo Gomes na Comissão de Segurança Pública.

João Magalhães - Jornal O Dia