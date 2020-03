MDB tenta manter unidade em chapa proporcional de vereadores

Superado o imbróglio acerca da permanência do vereador Luiz Lobão no partido, o MDB busca agora manter a unidade entre os integrantes da sua chapa proporcional para as eleições deste ano em Teresina. A continuidade do parlamentar deve aumentar ainda mais a disputa interna entre os emedebistas.

“Até a próxima semana estaremos nos reunindo com todos os pré-candidatos a vereador, justamente para avaliarmos nossa chapa proporcional. Teremos 44 nomes, todos com suas histórias e capacidades, com certeza haveremos de formar esse grande time”, afirmou o vereador Zé Nito (MDB).

O receio é que a continuidade de Lobão nos quadros de membros da agremiação influencie a saída de alguns filiados dispostos a disputar uma vaga na Câmara Municipal de Teresina (CMT).



O vereador comentou a permanência de Luiz Lobão na sigla - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Estamos conversando no sentido da permanência, porque o MDB marchará com uma chapa muito forte”, argumentou Nito, que ainda rechaçou a possibilidade de desacerto com o presidente da Câmara, Jeová Alencar (MDB) e o engenheiro Daniel Carvalho, filho da ex-deputada Ana Paula e enteado do deputado Zé Santana (MDB).

“Clima de paz”

Apesar do impasse causado pela permanência de Lobão, Zé Nito enfatiza o ambiente pacífico dentro do MDB. O vereador acredita que o colega, de partido e de parlamento, dará sua contribuição para a campanha de Dr. Pessoa (MDB) na disputa pela prefeitura da capital. “Com certeza vai mostrar publicamente esse apoio”, concluiu.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia