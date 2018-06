MDB reúne partidos em busca de apoio a tese do chapão

Em busca de viabilizar sua estratégia para a disputa elei­toral deste ano, o MDB se re­uniu com outros partidos da base governista e reforçou a proposta de chapa única entre as siglas aliadas ao governa­dor Wellington Dias (PT). O encontro aconteceu no apar­tamento do deputado federal Marcelo Castro, presidente estadual do MDB, e contou com a presença de Janaínna Marques (PTB), Júlio César (PSD), Júlio Arcoverde (PP), Fábio Xavier (PR) e Flávio Nogueira (PDT).

“Não houve deliberação. Fui consultar os outros compa­nheiros dos diversos partidos que compõem a base do go­verno qual era a posição deles e o que eles pensavam sobre isso, e para minha felicidade, todos pensam igualmente ao MDB, todos querem uma cha­pa única proporcional para a eleição tanto de deputado fe­deral quanto estadual”, infor­mou Marcelo Castro.



Marcelo Castro reuniu dirigentes partidários em seu apartamento, para tratar sobre composição (Foto: Moura Alves/O Dia)



Para o parlamentar, essa é a melhor estratégia para o gru­po de partidos que apoiam o governador Wellington Dias, que aumentaria sua banca­da na Assembleia Legislativa (ALEPI) e na Câmara Fede­ral. Outra ponto reivindicado pelo MDB é a vaga de vice na chapa majoritária, mas Marce­lo Castro que a prioridade no momento é outra. “Queremos primeiro resolver a questão da proporcional”, enfatizou.

O parlamentar acredita que quanto mais cedo a questão sobre formação da coligação proporcional for resolvida melhor para os partidos. O problema é que o PT, partido de Wellington Dias, já afirmou várias vezes que não tem a in­tenção de ingressar em uma coligação proporcional para a disputa ao legislativo estadual. Apesar de respeitar, Marcelo Castro questiona a estratégia petista.

“O PT tem o argumento de que indo sozinho faria mais deputado, isso é uma coisa questionável, ninguém sabe como as pessoas vão votar. Nós respeitamos a posição de cada partido. O MDB acha que chapa única é melhor para todos, mas os partidos que pensam diferente, é um direito de cada um. Cada um usa seus argumentos, nós usamos o da eficiência eleitoral”, concluiu o deputado.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia