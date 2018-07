MDB quer impor sua estratégia de chapão, afirma Assis Carvalho

O clima entre o presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), deputado Assis Carvalho, e o MDB fica mais tenso a cada nova declaração do petista. Segundo o parlamentar, nenhum outro partido, a não ser os emedebistas, fazem questão de uma coligação proporcional com todas as siglas da base. “O MDB está querendo colocar na boca dos outros partidos uma posição que é dele, isso não é justo, não vou aceitar que isso aconteça”, protestou.

(Foto: Assis Fernandes/ O Dia)



Para Assis, não cabe nem a ele, nem ao governador a decisão sobre o “chapão”, mas sim os 250 delegados que irão decidir durante a convenção do partido. Ele lembra que em 2012, quando o PT disputava a prefeitura de Teresina com Rejane Dias, foi derrotado, junto com Wellington Dias, durante as convenções partidárias daquele ano, e tiveram que acatar a decisão dos delegados. Para este ano, ele garante que 80% dos delegados querem chapa pura.

“Ainda que eu concordasse com essa tese eu seria derrotado no encontro, que a base do partido tem uma decisão bem definida, que é O PT mais forte e que o partido tenha a quantidade de deputados proporcional aos seus votos, não é justo o PT ter uma quantidade de votos e eles ser passado a um partido porque é aliado, isso é uma maldade”, declarou o presidente petista.

O deputado federal esclarece que as únicas reivindicações do PT nessas eleições é a vaga de governador, que por consenso entre os partidos pertence ao atual governador, e a vaga de senado, para Regina Sousa. As demais vagas, caberá à Wellington Dias decidir, e garante que o PT acatará, mesmo que o vice seja o presidente da Assembléia Legislativa do Piauí (ALEPI), Themistocles Filho (MDB). “Eu acato, mas não sou falso para dizer que faço de bom grado”, concluiu.

Ithyara Borges