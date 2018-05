MDB pressiona Wellington pela formação de uma chapa única para Assembleia

As negociações para composição eleitoral visando as disputas eleitorais seguem movimentando o cenário político do estado. Isso porque o MDB, um dos principais aliados do governador Wellington Dias (PT), quer que todos as siglas da base marchem juntos em uma coligação proporcional para o legislativo estadual e federal, no entanto, os petistas recusam a proposta e outros partidos ameaçam seguir o mesmo caminho.

O deputado estadual João Madson afirmou que a formação de uma aliança proporcional entre os partidos é uma ideia que já teria sido conversada entre o MDB e o governador, no entanto, o PT mantém a decisão de não coligar-se com nenhum outro partido. O parlamentar cobra de Wellington Dias uma posição quanto a formação do bloco único das siglas da base.



Deputado João Madison é firme na defesa de um chapão na base governista de Wellington Dias (Foto: Marcela Pacheco/O Dia)



“Temos visto o Partido dos Trabalhadores dizendo que não aceita a (coligação proporcional entre todos os partidos), mas precisamos ouvir do governador. Quando ele nos disser que a tese dele não será respeitada pelo partido dele, aí sim o MDB pode se reunir e tomar sua posição, mas neste momento está tudo entregue ao governador”, declarou o deputado João Madson.

Outra condição imposta pelo MDB aos demais partidos da base aliada foi a indicação do nome de vice governador na chapa majoritária. O Partido Progressista (PP) era o principal concorrente à vaga, mas quanto a isso João Madson garantiu que é um assunto superado. “Não temos briga com o PP, isso para nós está resolvido, vamos resolver agora, que é o problema maior, as nossas eleições. que a coligação seja todo mundo junto”, concluiu.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia