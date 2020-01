MDB oficializa hoje pré-campanha de Dr. Pessoa à PMT

O MDB oficializa nesta quarta-feira (29) a pré-candidatura do ex-deputado Dr. Pessoa à Prefeitura de Teresina. O evento acontece na sede do partido, no bairro São João, e deve contar com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, considerado atualmente um dos maiores nomes do MDB à nível nacional.

Dr. Pessoa irá concorrer ao cargo de prefeito de Teresina. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)



A vinda de Ibaneis foi articulada pelo deputado estadual João Madison e é encarada como uma forma de fortalecer a pré-campanha de Dr. Pessoa rumo ao Palácio da Cidade. Com fortes laços com o Piauí, o governador do Distrito Federal deve atuar ativamente nas disputas na capital em Corrente, município onde morou durante a adolescência.

Durante o evento desta quarta-feira, o MDB também deve consolidar a filiação de novas lideranças para a chapa proporcional. O partido trabalha para eleger até cinco vereadores para atuarem na Câmara Municipal de Teresina na próxima legislatura.





Natanael Souza