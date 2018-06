MDB minimiza influencia de prefeitos nas eleições para o governo do Estado

A mobilização de alguns prefeitos piauienses, que ocor­reu na última segunda-feira (11), em prol da permanência de Margarete Coelho (PP) no cargo de vice-governadora re­percutiu entre lideranças po­líticas do estado. Ao O DIA, o deputado João Mádison (MDB) reconheceu o movimento, mas disse que o apoio desses gestores não influencia de forma significativa no plei­to.

O parlamentar, que compõe as fileiras do partido que dis­puta a vaga com Margarete, lembrou que em anos ante­riores governadores, inclusi­ve Wellington Dias (PT), já foram eleitos com o apoio de poucos prefeitos. Para João Mádison, “não é só prefeito que tem voto”.



Madison lembra que Mão Santa em 1994 e Wellington Dias em 2002 venceram sem apoio de prefeitos (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“Acredito que 80% dos pre­feitos que estiveram lá são do PP. Eles têm direito de organi­zarem o ato a favor do partido, mas é bom que dizer que esse filme eu já vi muitas vezes. Hoje, se fizermos pesquisas, têm prefeitos que não estão bem e a oposição está melhor. Wellington já ganhou com quatro prefeitos. Eu vi na épo­ca do Mão Santa que ganhou com três. Isso não quer dizer nada. Para o Executivo, isso não tem influência”, explicou o deputado.

João Mádison comentou as acusações de que deputados da base ligaram para os gesto­res, que confirmaram presen­ça no encontro, na tentativa de esvaziar o encontro do PP. De acordo com o prefeito de Por­to, Dó Bacelar (PP), que orga­nizou o ato, o objetivo não era de atacar Themístocles Filho (MDB), apenas defender a permanência da vice-governa­dora no cargo.

“Eu tenho alguns prefeitos do PP que votam em mim, mas eu não liguei para eles. O MDB não fez isso. Talvez uns prefeitos vieram para o encon­tro, outros não. Isso é normal. Alguns votam em mim porque acreditam no meu trabalho”, pontuou João Mádison.

Ithyara Borges - Jornal O Dia