MDB está ‘totalmente’ satisfeito com nova composição na CCJ

Líder do MDB na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), o deputado João Madison afirmou que o partido está ‘totalmente’ satisfeito com a nova composição da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do parlamento estadual, que terá como novo presidente o deputado Júlio Arcoverde (Progressistas), após acordo de líderes.



“Totalmente satisfeitos, estamos aqui é para somar e buscar o entendimento [...] Em relação a Assembleia está tudo sob controle”, declarou o emedebista, que irá substituir Zé Santana na comissão, após seu afastamento do cargo para assumir uma secretaria na administração estadual.

Henrique Pires (MDB), que estava comandando os trabalhos do grupo durante a vacância na presidência, permanece como vice. Além disso, o Partido dos Trabalhadores (PT), maior bancada na Alepi com a convocação dos suplentes, emplacou mais um titular, passando a ter duas cadeiras na comissão.

“Em 2020 o MDB presidirá a comissão, mas ainda vamos conversar sobre isso, está tão longe. Primeiro as coisas primeiras, depois se discute isso dentro do partido. Eu, como líder, tenho que ouvir as vozes dentro da maioria”, comentou João Madison, que revelou não ter interesse em ocupar a função, mas que deve seguir na liderança do MDB na Alepi.





João MagalhãesBreno Cavalcante - Foto: Assis Fernandes/ODIA