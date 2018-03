MDB do Piauí anuncia filiação de dois deputados estaduais

Na busca por fortalecer o partido com vistas ao processo eleitoral de 2018, o diretório regional do MDB anunciou a filiação de dois deputados estaduais. As filiações vão ocorrer dia 30 de março. O deputado estadual João Madison (MDB) afirmou que neste ano o partido vai lutar para eleger novamente a maior bancada na Assembleia Legislativa.

Os deputados João Madison e Themístocles Filho mantêm em sigilo os nomes dos parlamentares que pretendem se filiar ao MDB (Foto: Divulgação / Alepi)

Além disso, a sigla quer conquistar um espaço na chapa majoritária encabeçada por Wellington Dias (PT), e trabalha para que toda a base governista se unifique pela reeleição do petista.

Ao jornal O DIA, o Madison afirmou que o partido vai revelar o nome dos parlamentares que vão se filiar ao MDB apenas nos dias que antecedem o evento. No entanto, nos bastidores, comenta-se que um dos nomes certos é o deputado Ismar Marques, atualmente no PSB. O deputado estadual Wilson Brandão também deve sair do PSB e ainda não confirmou em qual sigla pode se filiar, embora dê sinais de que possa ir para o Progressistas.

João Madison afirmou ainda que nesta segunda-feira (19) deve ocorrer uma reunião do diretório estadual. Na ocasião, o vice-presidente regional do partido, João Henrique de Almeida Sousa, deve formalizar a desistência da pré-candidatura ao Governo do Estado. Com isso, o MDB fica livre para fechar apoio ao projeto de reeleição de Wellington, e focar na disputa pela vaga de vice na chapa, que também é almejada por Margarete Coelho (Progressistas), atual vice-governadora.

A íntegra desta reportagem estará disponível na edição desta segunda-feira do jornal O DIA.

Jornal O DIAJoão Magalhães