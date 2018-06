MDB cobra Wellington Dias e quer resposta sobre o chapão

O presidente do MDB no Piauí, deputado Marcelo Castro, deve se reunir com Wellington Dias (PT) nos próximos dias para tentar conseguir uma definição quanto a chapa proporcional. O partido do governador ainda resiste à ideia de formar uma aliança entre todos os partidos para a disputa das vagas na Câmara e na Assembleia. O MDB, como a maioria dos partidos da base governista, quer o ‘chapão’ e pressiona o governador, que tem a missão de convencer o PT a se unir com as demais siglas, a se posicionar sobre o assunto o mais rápido possível.

As lideranças aguardam apenas a resposta de Wellington Dias para intensificar as visitas às suas bases no período de pré-campanha. “Nós sempre defendemos o chapão, como os outros partidos da base. Apenas o PT está distorcendo deste chapão. Precisamos saber do governador até onde isso vai. Precisamos de uma posição. Eu acho que essa posição não pode mais demorar, para que os partidos possam tomar suas decisões, porque os partidos podem ter outros projetos”, disse João Mádison em entrevista a uma rádio.

O deputado comentou ainda sobre a data marcada pelo PT para definir o assunto entre os membros. O encontro está previsto para os dias 20 e 21 de julho. “O projeto do PT é fazer uma reunião em julho. Mas em julho fica muito em cima das convenções. Precisamos ter uma posição do governador. Já era para ter solucionado esse assunto”, finalizou o parlamentar.





Ithyara Borges