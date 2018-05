MDB anuncia hoje pré-candidatura à Presidência da República

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) deve anunciar nesta terça-feira (22) candidatura própria à Presidência da República para as eleições de 2018. Além do atual presidente Michel Temer, que pode concorrer a reeleição, outro nome cotado é o do ex-ministro da fazenda Henrique Meirelles.

João Henrique, vice-presidente do MDB no Piauí, explicou que durante a solenidade, que contará com a participação de todos os presidentes de diretórios estaduais do partido, de todas as unidades da Fundação Ulysses Guimarães, ministros e parlamentares do MDB e de outras siglas, será lançado novo programa de governo.



João Henrique, vice-presidente do MDB no Piauí (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

Questionado se a aliança do MDB com o PT no Piauí, o ex-ministro garantiu que isso não é um fator que venha a atrapalhar as pretensões e articulações políticas do pré-candidato do partido no estado, já que para ele, são situações distintas do ponto de vista dos cargos em disputa.

“Não tem nenhum problema. O MDB do Piauí está se coligando com o PT, se é que vai se coligar porque não teve a convenção ainda, para votar no candidato a governador, não é no candidato do PT à presidência. Para presidente o MDB vota no candidato dele”, declarou João Henrique.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia