MDB ainda não definiu se apoiará Zé Santana para o TCE

O Deputado Estadual Severo Eulálio (MDB) revelou que o MDB ainda não decidiu se apoiará o deputado estadual Zé Santana (MDB) na eleição para conselheiro do Tribunal de Contas. Diferentemente do PT que já declarou apoio integral a Flora Izabel (PT), no MDB apenas João Madison, Pablo Santos, Henrique Pires declararam que apoiam Santana. Nos bastidores se comenta a possibilidade de Themístocles Filho e o próprio Severo Eulálio apoiarem a candidata do PT.

Em 2015 o Partido dos Trabalhadores atuou diretamente na eleição de Kléber Eulálio, então prefeito de Picos, para o Tribunal de Contas. Com a saída de Kléber o vice-prefeito, Padre Walmir, assumiu a prefeitura de Picos. Severo não confirmou apoio a Zé Santana e revelou que o MDB não se reuniu ainda para discutir quem apoiará.

“Várias pessoas já se inscreveram, técnicos e representantes políticos também. Não tratamos ainda partidariamente a questão do Tribunal de Contas, claro que as conversas estão acontecendo, o Santana é um amigo, estamos sempre debatendo as questões de interesse do Piauí, tanto partidariamente quanto institucionalmente. Tanto com o Santana como com os outros parlamentares estamos sempre debatendo e discutindo uma melhor opção” concluiu o parlamentar.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

