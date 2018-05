MDB aguarda decisão até fim de maio sobre vaga de vice de Wellington

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí ainda aguarda uma definição do governador Wellington Dias (PT) com relação a sua participação na chapa majoritária. A pretensão de Themistocles Filho (MDB) é ocupar a vaga de vice-governador e, segundo ele, o resultado da reivindicação de seu partido deve ser apresentado até o final do mês.

Desde que entrou na base do governo, no início do ano passado, o MDB vem manifestando o desejo de compor o grupo com a indicação do presidente da Alepi para o cargo que atualmente é ocupado por Margarete Coelho (PP). “No final de maio eu acho que esse assunto já estará encaminhado”, pontuou Themístocles Filho ao O DIA.



Themístocles sonha com a vice-governadoria (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Na semana passada as lideranças do MDB estiveram reunidas com o governador Wellington Dias (PT). No encontro os emedebistas voltaram a manifestar o apoio pelo nome de Themístocles como vice. “O intuito de formar uma base com a melhor chapa possível, de formar um time forte, é ganhar a eleição”, disse Severo Eulálio (MDB).

O governador vem conversando com os partidos, principalmente aqueles com maior representatividade no Estado, na busca por definir os dois nomes que faltam na chapa: o de vice-governador e o outro de senador. Mas o MDB anunciou que só se interessa pela vice-governadoria. O PP quer manter sua indicação, e o PR e o PTB também já declararam que também têm o direito ao espaço.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia