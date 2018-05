Marun: Occhi pode explicar uso de recursos da Caixa para compra de lotérica

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta terça-feira (22) que o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, tem como dar explicações sobre a liberação de recursos da Caixa Econômica Federal que beneficiou seu filho e enteado.

O ministro Carlos Marun (Foto: Wilson Dias / Agência Brasil)



"Tenho certeza de que o ministro Occhi tem como dar explicações. Não é um motivo para preocupação", afirmou Marun ao ser questionado sobre o assunto.

A Folha de S.Paulo revelou nesta terça investigações internas da Caixa que apuram que Occhi liberou, quando era presidente do banco, recursos que foram usados na compra de casa lotérica vendida por seu filho e seu enteado em Alagoas.

De acordo com a investigação, o dinheiro do banco público foi transferido a uma prefeitura do estado e, depois, por meio da triangulação com um fornecedor, destinado à conta de uma das lotéricas negociadas. O depósito foi de R$ 200 mil.

Gustavo Occhi, filho do ministro, e Diogo Andrade dos Santos, filho da mulher dele, conseguiram concessões para explorar três casas no estado em 2011.

Na ocasião, Occhi era superintendente nacional de Gestão da Caixa no Nordeste. Depois disso, ele viria a ocupar as funções de vice-presidente e presidente do banco, cargo que deixou em abril deste ano para assumir o Ministério da Saúde.

Procurado, o ministro nega as acusações e diz que a licitação das lotéricas atendeu à legislação vigente à época.

FolhapressTalita Fernandes