Marina sobre 2º turno: 'Estou preparada para ir com quem quer que seja'

A pré-candidata à Presidência da República Marina Silva, da Rede, afirmou na tarde deste domingo (13) em Teresina que está preparada para enfrentar qualquer adversário num eventual segundo turno no pleito deste ano.

Ao ser questionada pela reportagem do portal O DIA sobre se ela considerava favorável disputar uma possível segunda etapa da eleição com Jair Bolsonaro (PSL), que possui muitas opiniões polêmicas e por isso tem forte rejeição de parcela significativa do eleitorado, Marina disse que não escolhe quem vai enfrentar.

A pré-candidata à Presidência da República Marina Silva, da Rede (Foto: Cícero Portela / O DIA)

"Não dependo das outras candidaturas. Mas eu temo por candidaturas que mobilizam as pessoas para ser contra alguma coisa, para destruir alguma coisa, em vez de juntá-las a favor do que é bom para o Brasil. Eu quero construir o Brasil. E se for para o segundo turno, eu estou preparada para ir com quem quer que seja. A gente não escolhe quem vai para o segundo turno com a gente. Quem escolhe é o povo brasileiro. Se houver, e eu estiver lá, estarei com o povo brasileiro [...] Nessa campanha eu quero oferecer a outra face. Pra face da mentira a verdade. Pra face do ódio, o amor. Pra face da preguiça, o trabalho", afirmou a ex-ministra do Meio Ambiente, que veio a Teresina a convite de uma instituição filantrópica que ajuda crianças carentes - o Cincacre (Centro Integrado da Criança e do Adolescente Cordeiro do Reino).

Marina também criticou as campanhas milionárias de políticos que fazem parte dos partidos mais poderosos. Ela lembra que boa parte do dinheiro gasto nessas campanhas são provenientes dos cofres públicos - recursos que são desviados, "em prejuízo da educação, da saúde, daqueles que não são atendidos quando precisam de uma consulta".

A ex-senadora disse que fará, mais uma vez, uma campanha "pé no chão", dada a quantidade escassa de recursos de que dispõe, e cita, por exemplo, que muitas vezes precisa acordar de madrugada para pegar voos comerciais em horários mais baratos, diferente dos demais pré-candidatos, que possuem jatinhos próprios ou bancados por empresas multimilionárias.

"É uma campanha de Davi contra Golias. Mas o bom é que o Davi ganhou do Golias, e eu estou muito tranquila", concluiu a ex-senadora.

Cícero Portela