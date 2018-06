Marina Silva defende reforma para reduzir desigualdades no país

A ex-senadora Marina Silva, pré-candidata à Presidência da República pela Rede Sustentabilidade, defendeu esta semana uma reforma tributária no país que permita dividir de forma menos desigual as riquezas produzidas no país.

A presidenciável Marina Silva (Foto: Divulgação)

Segundo a ex-ministra do Meio Ambiente, a desigualdade social no Brasil atingiu níveis intoleráveis, e o atual governo não está fazendo nada para contornar essa situação, mas sim adotando medidas que tendem a piorá-la.

"O que nós não queremos é um país que concentra riquezas. 48% da riqueza do país fica com 1%, enquanto a metade mais pobre da população fica com só 3%. Isso precisa mudar no Brasil", afirmou Marina.

Marina citou a isenção de impostos sobre os produtos da cesta básica como exemplo de medida que pode ser tomada para reduzir a sobrecarga de tributos para as famílias mais humildes.

"Uma forma, inclusive, de reparar essas injustiças é fazer uma reforma tributária em que os mais pobres não tenham que pagar mais impostos. Isso nós vamos fazer. Nós podemos ajudar os mais pobres não tributando a cesta básica", afirma a presidenciável.

Neste sábado, por meio de suas redes sociais, Marina também se posicionou a respeito dos pedidos de intervenção militar que foram feitos por algumas pessoas nas últimas semanas.

"A intervenção que o Brasil precisa urgentemente com certeza não é militar, nem de natureza autoritária. É de mais cidadania e mais democracia a serviço da sociedade", postou Marina.