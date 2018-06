Progressistas desiste da vaga de vice e Margarete lamenta perda

A vice-governadora Margarete Coelho (Progressistas) foi oficializada fora da vaga na eleição deste ano e será candidata a deputada federal. O anúncio já havia sido antecipado ontem por membros do partido e foi confirmado hoje (26) em entrevista coletiva na casa do senador Ciro Nogueira.





Foto: Moura Alves/ODIA

Margarete lamentou a perda da vaga, mas destacou que vai continuar trabalhando em prol das mulheres, independente do lugar que ocupe. “Perdemos o espaço de vice-governadora, mas quem está perdendo são os Progressistas. Estamos perdendo um espaço que foi conquistado na urna, na rua e no trabalho”, declarou.

Ela prestou contas do seu mandato como vice-governadora e reforçou a atuação. “Procuramos honrar da melhor maneira possível. As políticas publicas para as mulheres no Piauí são reconhecidas internacionalmente, mas podemos realizar essas políticas em outros espaços. Disseram que vice não trabalhava e nós mostramos o contrário. Onde eu estiver, estarei representando as mulheres com coragem, sororidade e fraternidade”, concluiu Margarete.

Foto: Moura Alves/ODIA



O senador Ciro Nogueira garantiu que os Progressistas mantêm a aliança com o governador Wellington Dias (PT), mas se disse constrangido com a discussão sobre a vaga de vice. “Por isso, preferimos sair. Natural é o MDB fazer essa indicação. Não há nada contra o nome do Themístocles. Historicamente ele sempre foi meu aliado e estaremos com ele se ele for o nome”, afirmou.

Sobre a discussão da chapa proporcional, Ciro acredita que o governador está prometendo o chapão e garantiu que vai cobrar essa decisão de Wellington.

Nayara Felizardo e Lívio Galeno (do local)