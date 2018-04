Margarete pede que eleição não atrapalhe funcionamento da máquina pública

A vice-governadora Margarete Coelho (Progressistas) defendeu que o período eleitoral não atrapalhe o funcionamento da máquina pública e que não haja espaço para política rasteira, principalmente com ofensas contra mulheres. Ela voltou a afirmar que vê com naturalidade a disputa entre o MDB e o Progressistas e que cada partido deve buscar por espaços de poder, para que coloque em prática as políticas públicas que defendem.

Margarete Coelho citou que as substituições que ocorrem no governo, relacionadas ao período para se desincompatibilizar com vistas às eleições deste ano, não devem influenciar na forma como as pastas são conduzidas. “O governo teve o cuidado de substituir por pessoas que já conhecem o trabalho das secretarias, para que haja continuidade. A eleição é um fato normal da democracia, ela não pode prejudicar a máquina pública, e esta máquina também não pode ser envolvida nas eleições”, disse Margarete, afirmando que não deve haver desvio de finalidade nos projetos do Governo.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

A vice-governadora também defendeu o crescimento do Progressistas afirmando que ele ocorre com segurança, se preocupando com a competitividade e a capilaridade da sigla no Piauí. “Não queremos um crescimento artificial. Nos preparamos para sermos competitivos. A gente estranha quando se diz que o objetivo do partido é chegar ao poder, mas é. Sociologicamente é assim. Um partido quer chegar ao poder para desenvolver políticas públicas que estão entre suas bandeiras”, pontua Margarete, acrescentando que sigla que não almeja chegar ao poder é um grupo de pressão.

Por fim, Margarete avalia como natural a proximidade do prefeito de Teresina, Firmino Filho com o senador Ciro Nogueira (Progressistas), argumentando que o senador tem uma atuação em Brasília reconhecida pelos gestores e por isso, tem essa boa relação com os prefeitos. “Teresina, por ser o coração do Piauí, é muito contemplada com investimentos de financiamentos em que o senador Ciro Nogueira atua para viabilizar”, diz ela.a

Ithyara Borges e João Magalhães - Jornal O Dia