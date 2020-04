Margarete mantém cautela quanto aproximação do PP ao governo Bolsonaro

Apesar das tentativas de reaproximação entre o presidente Jair Bolsonaro e Progressistas (PP), a deputada Margarete Coelho prefere manter cautela quanto à possibilidade da bancada federal da sigla integrar a base aliada do governo no Congresso Nacional.



Embora admita este cenário, ressalta que esta “negociação” e “interlocução” vem sendo encabeçada apenas por líderes da agremiação neste momento. Por isso, a parlamentar afirma que só fará análise acerca de uma eventual composição com o governo quando o tema for levado para as bases do partido.



Margarete diz que no momento é a cúpula da sigla discute o tema - Foto: O Dia



“Acho que é necessário esse amadurecimento para sabermos exatamente do que estamos tratando. Que tipo de apoio e que tipo de base nos seriamos, seremos ou poderíamos ser do governo Bolsonaro. Esse diálogo tem que ser feito dentro do partido”, explica Margarete.

O senador Ciro Nogueira, mandatário nacional do Progressistas, esteve reunido recentemente com o presidente da República, que vem sinalizando cargos ao partidos do chamado “Centrão” em troca de apoio legislativo. Além do PP, legendas como PSD, PL, PTB e Republicanos estão sendo sondados.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia