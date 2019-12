Margarete Coelho rechaça retorno do voto impresso

A deputada Margarete Coelho (Progressistas) criticou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), em tramitação nas comissões técnicas da Câmara Federal, que exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos no país.



Especialista em direito eleitoral, a parlamentar piauiense é contrária ao retorno do voto impresso (Foto: ODia)



A matéria dividiu opiniões na última reunião da comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. Para a parlamentar piauiense, o retorno da impressão do voto não garante mais segurança no pleito, além de promover a discriminação de alguns segmentos da sociedade no processo, como deficientes visuais.



“A contagem manual abre a possibilidade de mais uma fraude. Podemos detectar falibilidade nesse processo”, afirmou a deputada durante discussão da proposta no colegiado na quarta-feira (11).



Segundo o texto, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF), essas cédulas poderão ser conferidas pelo eleitor e deverão ser depositadas em urnas indevassáveis de forma automática e sem contato manual, para fins de auditoria.



