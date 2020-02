Margarete Coelho comemora 88 anos do voto feminino no Brasil

A deputada federal Margarete Coelho (Progressistas) utilizou as redes sociais para comemorar os 88 anos da instituição do voto feminino no Brasil, completados nesta segunda-feira(24). Na publicação, em que aparece acompanhada de outras representantes da bancada feminina da Câmara, Margarete avalia que a conquista de 1932 trouxe reflexos positivos para a sociedade brasileira.



“Hoje na Câmara Federal somos 77 parlamentares, a maior bancada feminina da história, eleitas democraticamente pelo povo e através da conquista feminina pelo direito ao voto há 88 anos atrás. Cada parlamentar com a sua bandeira, sua representatividade, mas consciente do seu papel nessa legislatura tão importante para jogar luz sobre a participação efetiva de outras mulheres. A nossa luta continua pela igualdade dos mesmos direitos e deveres, de estarmos onde quisermos e por pautas que só nós, mulheres, temos legitimidade para compreender”, publicou Margarete.

Margarete Coelho posa ao lado de algumas das mulheres que fazem parte da Câmara dos Deputados(Foto: Divulgação)

Margarete é uma das 77 mulheres que compõem a Câmara dos deputados. Além dela, o Piauí conta com outras três representantes: Iracema Portela(Progressistas), Marina Santos(Solidariedade) e Rejane Dias(PT).

Na Assembleia Legislativa, atualmente cinco mulheres exercem a função de deputada estadual: Lucy Soares (Progressistas), Teresa Britto (PV), Flora Izabel (PT), Belê Medeiros (Progressistas) e Elisângela Moura (PCdoB).

História

A data de 24 de fevereiro de 1932 marca o início do voto feminino no Brasil. A partir dessa data, as mulheres que atendessem a certas condições, como ter trabalho remunerado, teriam direito ao voto. Apenas em 1965, com a edição do Código Eleitoral, acabaram totalmente as diferenças dos direitos eleitorais vinculados ao sexo do eleitor.

Natanael Souza