Margarete cobra maior atenção para educação e pesquisa no país

Presidente da Comissão Especial sobre as Despesas de Instituições Federais de Ensino na Câmara dos Deputados, a deputada Margarete Coelho (Progressistas) quer uma maior atenção por parte do governo federal na destinação de recursos para as instituições de ensino e pesquisa do país.



“Se a reclamação é de que as Universidades gastam mal, não é cortando verba que vamos resolver o problema”, disse a parlamentar. Ela cita que umas das ações do colegiado é a realização de audiências públicas para compartilhar boas experiências de gestão.

Margarete ainda comentou a decisão do Ministério da Educação (MEC) em descontingenciar os recursos de custeio que haviam sido bloqueadas ainda no início do ano. Ela prometeu acompanhar a questão mais de perto e enfatizou a importância de priorizar os investimentos no incentivo a educação e pesquisa.

“O que não dá é para o Brasil abrir mão de rotear verbas que são da educação e da pesquisa, porque isso vai vitimizar de morte os nossos jovens e suas profissões, mais ainda, a nossa soberania, que é dita também com o seu desenvolvimento tecnológico”, avaliou a deputada.

A respectiva comissão foi criada para analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que permite às instituições federais de ensino a administração dos recursos arrecadados diretamente por elas.

João MagalhãesBreno Cavalcante