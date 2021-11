Marden mostra preocupação com falta de competitividade do PSDB e diz que pode sair

O deputado estadual Marden Menezes demonstrou preocupação com a falta de competitividade da chapa proporcional do PSDB para a eleição do próximo ano. Em crise no Estado desde 2018, quando elegeu apenas o próprio Marden para a Assembleia, o partido enfrenta sérios problemas para a construção da chapa estadual. Até o momento apenas Marden e o ex-deputado Luciano Nunes se apresentam como alternativas, o caminho dos tucanos pode ser o Progressistas.



Marden explicou de forma clara que na disputa para a câmara e a assembleia seria necessário uma estratégia, aumentando o número de concorrentes dentro do próprio partido. “Em relação às proporcionais há sim uma preocupação, a gente vem externando isso. Quem vai disputar eleição proporcional precisa ter colegas concorrentes na mesma agremiação partidária, já que não haverá coligações proporcionais”, revelou o deputado.

Marden deixou em aberto o seu futuro no partido, “Eu, por exemplo, estou no PSDB e gostaria e quero permanecer, tenho trabalhado para isso. Mas não haverá condições em permanecer se eu não tiver outros concorrentes dentro do próprio partido, essa é uma realidade para os proporcionais. Esse mesmo tipo de problema existe também dentro da base governista”, concluiu o deputado.

FOTO: Thiago Amaral/ASCOM ALEPI

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!