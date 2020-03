Marden Menezes não garante apoio a pré-candidatura de Montezuma

Defensor do nome de Silvio Mendes como candidato do PSDB para disputar a Prefeitura de Teresina em 2020, o deputado Marden Menezes avalia qual deverá ser seu posicionamento, uma vez que o secretário municipal de Educação, Kleber Montezuma, deve ser anunciado, por Firmino Filho (PSDB) na próxima semana (17), como o pré-candidato da sigla.

Apesar de seu domicílio eleitoral ser no interior do estado, o parlamentar sempre teve participação ativa no palanque tucano da capital, mas agora reitera seu distanciamento político a Firmino e a Palácio da Cidade. “No momento oportuno irei me posicionar. Estou fazendo uma avaliação com as pessoas que escuto, que sempre me ajudaram”, disse ao Jornal O Dia.



“Não faço parte da base e dos aliados do prefeito, apesar de estar no mesmo partido. Não indico posições políticas no município e não tendo indicações ou vínculo com a gestão municipal, de forma que estou muito à vontade para avaliar e tomar uma posição”, complementou o deputado.

Marden ainda evitou comentários sobre a provável escolha de Montezuma como provável candidato do PSDB, mas reforçou que Sílvio Mendes seria a melhor opção para a agremiação alcançar êxito no pleito. “Ele seria mais qualificado para a disputa. Tanto para vencer como para gerir o município, mas também no trato e relacionamento com as lideranças e forças políticas da cidade”, concluiu.

