Marden Menezes diz que o pior caminho para o Brasil seria a volta de Lula

O deputado estadual Marden Menezes criticou uma ala do PSDB, capitaneada pelo governador de São Paulo, João Dória, que se aproxima das esquerdas, inclusive do PT, como uma estratégia para chegar à presidência da república. O PSDB do Piauí deve apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do partido. Já João Dória, ferrenho opositor a Jair Bolsonaro, acredita em uma estratégia de entendimento com siglas de centro-esquerda.



Para Marden o pior caminho para o Brasil seria justamente o retorno do PT ao governo e a volta do ex-presidente Lula ao governo. Para o tucano o caminho do PSDB é antagônico ao da esquerda.

“Não há unanimidade em relação a essa decisão no plano nacional, vejo o PSDB ainda muito dividido, a prova é que ainda existem quatro nomes nas prévias postulando a representação do PSDB. Não vejo como unanimidade, parte das lideranças enxergam o movimento do partido a esquerda, a aproximação com as esquerdas, com o PT, como o pior caminho. Faço parte dessas lideranças, que entendem que o pior caminho para o Brasil seria volta do PT, e eu deixo claro que estarei no polo que o PT não estiver”, criticou Marden Menezes.



FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

