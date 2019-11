O deputado estadual Marden Menezes (PSDB) quebrou o silêncio e voltou a se manifestar a respeito da eleição municipal do próximo ano em Teresina. Para ele, o ex-deputado Luciano Nunes e o ex-prefeito Sílvio Mendes são os nomes mais preparados para representar o grupo do prefeito Firmino Filho na sucessão municipal do próximo ano.

“Na minha opinião, Silvio Mendes, por já ter sido testado e por ter sido um dos maiores prefeitos da história de Teresina; e o próprio Luciano, por conhecer bastante essas questões locais, conhecer nossa capital e o funcionamento da prefeitura. Eu diria que esses dois nomes são os nomes ideais para uma candidatura do PSDB à Prefeitura de Teresina”, disse.



Marden defende Luciano ou Sílvio como candidato do PSDB em 2020 - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Marden também confirmou que tem defendido a tese da candidatura de Luciano ou Sílvio nas instâncias partidárias do PSDB. Segundo ele, apesar do partido possuir outros quadros capacitados, a sugestão é bem avaliada entre os filiados e membros dos diretórios estadual e municipal.

“Eu me sentiria extremamente confortável em estar em um palanque tanto com o Sílvio como com o Luciano. Então, a minha posição é que o candidato do PSDB saia entre esses dois nomes. Não tenho nenhum tipo de veto ou rejeição aos outros nomes, mas a minha concepção é que esses dois nomes têm amplas condições de vencer o pleito no ano que vem”, completou Marden.

Natanael Souza, do Jornal O Dia