Marden critica desorganização da Prefeitura de Teresina; “Não se sabe quem manda”

A grave crise administrativa que assola a cidade de Teresinacomeça a preocupar os deputados estaduais do Piauí. Em entrevista o deputado Marden Menezes fez duras críticas a gestão de Dr. Pessoa à frente da capital e lamentou o quadro de descaso administrativo que cidade enfrenta. Para o deputado a atual gestão não estaria cumprindo com as promessas de campanha e teria abandonado a cidade, diferentemente de gestões passadas.



Marden criticou a falta de comando na cidade, frequentemente víamos no início da gestão o secretário de finanças e vice-prefeito, Robert Rios a frente das decisões do palácio da cidade, porém com o aumento do desgaste e alto índice de rejeição da população, o vice-prefeito abandonou o protagonismo da gestão. O prefeito Dr. Pessoa pouco participa das decisões e se vê refém dos acordos políticos que fez para se eleger acomodando aliados nas secretarias.

Para Marden não se sabe quem manda na cidade. “Nós estamos onde a população nos colocou, somos oposição a atual gestão de Teresina por entendermos que ela anda longe de entregar os serviços que prometeu à população. Na época da eleição eles tinham solução para tudo, hoje o que se vê é uma desorganização, uma gestão com vários comandos, não se sabe quem manda na Prefeitura, são decisões desencontradas e os problemas vão se avolumando” criticou o deputado.

O parlamentar ainda lamentou que em gestões passadas se tinha um nível razoável de cuidado com a cidade, algo que não se vê, segundo ele, nos dias atuais. “ Teresina tinha uma gestão segura, equilibrada, uma gestão reta, que mantinha serviços com um nível de qualidade para a população e apostou em uma mudança. Estamos respeitando também a vontade do eleitor, permanecemos na oposição aonde o povo nos colocou. Não temos nenhuma aproximação e nem queremos essa aproximação com a gestão do município de Teresina”, finalizou o deputado.

FOTO: THIAGO AMARAL/Ascom Alepi

A Secretaria de Comunicação de Teresina foi consultada para se pronunciar a respeito das acusações de Marden Menezes, porém até a publicação da matéria não havia se manifestado. O Portal ODIA está a disposição para os esclarecimentos.





