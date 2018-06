Marcos Valério e sócios são condenados a prisão no mensalão tucano

O publicitário Marcos Valério foi condenado pela Justiça mineira a 16 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por peculato (desvio de dinheiro) e lavagem de dinheiro no esquema conhecido como mensalão tucano.

O publicitário Marcos Valério (Foto: Reprodução / Justiça)

A sentença da juíza Lucimeire Rocha, proferida na sexta (15), também condenou os então sócios de Valério em suas empresas de publicidade. Cristiano Paz e Ramon Hollerbach receberam a mesma pena pelos mesmos crimes.

Os três condenados já estão presos atualmente por participação no mensalão do PT. A nova condenação, na primeira instância da Justiça, não interfere no cumprimento de suas penas anteriores, já que podem recorrer dela em liberdade.

Valério, Paz e Hollerbach foram condenados pelo esquema de desvio que bancou a campanha do ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo (PSDB) à reeleição em 1998. O tucano foi preso no mês passado após ter sido condenado na segunda instância da Justiça também por peculato e lavagem de dinheiro.

No governo Azeredo, empresas estatais mineiras repassaram valores à agência de publicidade de Valério, a SMP&B, para supostamente patrocinar eventos esportivos. Os recursos, porém, foram usados para cobrir empréstimos fraudulentos da campanha junto ao Banco Rural, num esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 2 milhões segundo a sentença.

"Ao pactuar com o desvio de verba pública para favorecer um dos candidatos ao pleito eleitoral, o acusado contribuiu para incutir a banalização de práticas antiéticas e criminosas no poder público, aumentando a descrença dos cidadãos na democracia", afirmou a juíza em sua decisão.

Ainda segundo a juíza Rocha, o esquema de caixa dois viola as regras de igualdade necessárias nas eleições e impede a alternância de poder, além de retirar recursos de áreas essenciais como saúde, educação e segurança.

"As consequências do crime são aquelas nefastas à população, uma vez que, quando recursos públicos são desviados, resta subtraído do povo, destinatário dos serviços públicos, o direito de viver melhor, com mais igualdade de acesso, de acordo com os altos impostos pagos neste país.

Outro lado

O advogado de Valério, Jean Kobayashi Junior, afirmou que a pena foi desproporcionalmente alta se comparada a de outros condenados no mesmo esquema. "Vamos mostrar inconformidade e apelar."

Ele argumenta ainda que o crime de peculato só pode ser atribuído a funcionários públicos, o que não é o caso do publicitário.

A defesa de Paz afirmou que a condenação não merece prosperar. "O papel desempenhado por Cristiano Paz, no dia a dia da agência, era exclusivamente dedicado à atividade publicitária, sem qualquer ingerência na parte administrativa ou financeira", afirma.

Estevão de Melo, advogado de Hollerbach, afirma que a juíza deveria ter decretado a prescrição da acusação no caso de seu cliente, que completou 70 anos no dia 13 de junho -dois dias antes da sentença.

Os prazos para a prescrição caem pela metade quando o acusado completa 70 anos antes da sentença condenatória. Mesmo considerando a pena máxima do peculato, de 12 anos, o prazo de prescrição para Hollerbach seria de oito anos. Entre os fatos, em 1998, e o recebimento da denúncia, em 2010, já se passaram 12 anos.

FolhapressCarolina Linhares