Marcos Mion agradece Rejane Dias por Carteira Nacional do Autista

O apresentador Marcos Mion agradeceu a deputada federal Rejane Dias pela criação do Projeto que institui no Brasil a Carteira Nacional do Autista. O Projeto da parlamentar tramitou durante um ano nas Comissões da Câmara e foi aprovado pelo Plenário do Senado na ultima quarta-feira, 11, na íntegra. A Lei levará o nome do filho do apresentador Marcos Mion, Romeo Mion, que é autista.



“Eu sou grato a Deus por ter feito nossos caminhos se cruzarem! Eu sonhava há algum tempo com a carteira e quando começamos a pesquisar, vimos que você já tinha brilhantemente redigido o projeto! Essa vitória é nossa e de toda comunidade! Não tenho como esconder a honra e alegria eterna de ter o nome do meu filho, que foi quem me ensinou o Autismo, o amor, a dedicação sem limites, ele que é o responsável por toda minha luta” disse o apresentador, neste sábado, 14.

Mion passou a seguir a deputada no Instagram, e afirmou que pretende firmar parceria em outros projetos. “Que honra para nós! Muito obrigado por tudo Rejane! Vamos juntos pra próxima batalha! Deus te abençoe!”.

Dentro de 15 dias, o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar a Lei. O documento visa à garantia de atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. O projeto também obriga as salas de cinemas a reservarem uma sessão mensal destinada a pessoas com transtorno do espectro autista, devendo as empresas oferecerem recursos de acessibilidade.

A carteira será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista dos estados, Distrito Federal e municípios, mediante requerimento acompanhado de relatório médico, com indicação do código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID).

Rejane Dias(PT) foi uma das principais articuladoras para possibilitar a instituição da Carteira Nacional do Autista (Foto: Divulgação/Ascom)

“Ao longo de sua jornada, é importante dizer, o Projeto enfrentou inúmeras tentativas de enfraquecimento, mas chegou ao seu objetivo com muito êxito, porque se tornou uma luta de todos. Em cada Comissão em que ele passou, fiz questão de conversar com os relatores, inclusive com deputados de partidos alinhados ao governo, para que ela fosse aprovada como uma política de Estado”, disse Rejane Dias.

No Senado, a proposta foi relatada nas Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça pela senadora Soraya Thronicke, do PSL e pelo senador, Luis Carlos Heinze, do PP.

Neste ano em que a proposta tramitou com celeridade, a deputada realizou encontros, inclusive, com os presidentes, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para que a proposta fosse aprovada em comum acordo com todos os partidos. “Saímos vitoriosos. Aliás, não eu, mas mais de 2 milhões de autistas do Brasil que até aqui não contavam com uma política que fizesse a eles Justiça”, finalizou.