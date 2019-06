Deputado propõe curso gratuito para condutores de baixa renda

O deputado federal Marcos Aurélio Sampaio (MDB) apresentou projeto de lei na Câmara Federal para promover a formação de condutores de baixa renda.

A iniciativa prevê a utilização de uma porcentagem dos recursos arrecadados em multas de trânsito para o custeio dos cursos gratuitos

“Os brasileiros se queixam bastante do que chamam de indústria da multa. Vamos aproveitar essa grande arrecadação e transformar o dinheiro em algo que beneficie nossa população”, defende o parlamentar.

A ideia é que os beneficiados sejam pessoas com renda familiar inferior a dois salários mínimos, beneficiários de programas sociais do Governo Federal e desempregados há mais de um ano. Dependendo da região do país, a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pode em torno de R$2.500, incluindo os gastos com taxas, exames, aluguel de veículos e outros custos.

“Em períodos de crise, como o que estamos vivenciando, a Carteira Nacional de Habilitação pode representar uma nova oportunidade de renda para milhares de famílias em nosso país. Homens e mulheres poderão trabalhar no transporte de cargas ou pessoas, no transporte por aplicativo, etc, transformando suas realidades", avalia Marcos Aurélio.

O deputado federal Marcos Aurélio Sampaio (Foto: Ascom)

Cícero Portela