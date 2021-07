Marco Maciel, ex-vice presidente da República, morre aos 80 anos em Brasília

Marco Antônio de Oliveira Maciel, ex-vice presidente da República, morreu na madrugada deste sábado (12) aos 80 anos, em Brasília. O pernambucano, que também foi senador e deputado, ocupou o 2º posto do governo Fernando Henrique Cardoso entre 1995 e 2003. Ele estava internado na capital federal em decorrência de complicações do Mal de Alzheimer, que o cometeu em 2014, e deixa esposa e três filho. A informação consta na conta oficial do seu partido Democratas.



Marco Maciel — Foto: Agência Senado/Reprodução



Em março deste ano, o ex-vice presidente foi diagnosticado com a Covid-19. Ele recebeu tratamento em casa e venceu o vírus. Marco Maciel recebeu as duas doses da vacina da Astrazeneca.

Biografia

Oitavo ocupante da Cadeira nº 39, eleito em 18 de dezembro de 2003, na sucessão de Roberto Marinho e recebido em 3 de maio de 2004 pelo Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça.

Marco Antônio De Oliveira Maciel nasceu em Recife (PE), em 21 de julho de 1940. É filho de José do Rego Maciel e de sua esposa Carmen Sylvia Cavalcanti de Oliveira Maciel. Dos três filhos e seis filhas do casal, só Marco Antônio optou pela vida pública, seguindo o exemplo do pai, que foi Secretário da Fazenda, duas vezes Deputado Federal, Prefeito do Recife, Promotor e Consultor-Geral do Estado.

Marco Maciel começou militando na política universitária na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Nessa época conheceu, na Universidade, a estudante de Sociologia Anna Maria Ferreira Maciel, sua esposa, com quem tem três filhos: Gisela (casada com Joel de Sant’Anna Braga Filho), Maria Cristiana (casada com Domingos Fernando Cavadinha Guimarães Filho) e João Maurício (casado com Ana Caroline de Oliveira Pereira Maciel). (Veja mais clicando aqui ).





