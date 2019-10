Marcelo Castro é o novo tesoureiro nacional do MDB

Os membros do MDB escolheram neste domingo (06), durante Convenção realizada em Brasília, os membros de sua nova executiva nacional, que passa a ser comandada pelo deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP). O estado do Piauí foi contemplado com cinco vagas na nova composição.

O senador Marcelo Castro vai ocupar o comando da tesouraria da executiva nacional. Já o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, os deputados estaduais Themistocles Filho e Henrique Pires, e o ex-ministro João Henrique Sousa, também fazem parte da composição da executiva.

Após o encerramento da convecção, o senador Marcelo Castro, que também é presidente do diretório estadual do MDB, afirmou que está honrado em ocupar a tesouraria do partido e defendeu a necessidade de uma reaproximação com a população, através da defesa de pautas de interesse da sociedade brasileira.

“Estou muito honrado de ter sido eleito tesoureiro nacional do MDB. Entre as múltiplas tarefas que tenho, agora tenho essa outra mais. A nova executiva nacional do MDB tem como objetivo principal reconectar o partido com o sentimento nacional. O MDB é o partido que tem a melhor história, mas precisamos olhar para o futuro e defender teses que sejam caras à sociedade brasileira”, disse Marcelo.

Marcelo Castro é um dos membros da nova executiva nacional do MDB (Foto: Divugalção/Ascom)

Natanael Souza