Marcelo Castro demonstra apoio a Rafael Fonteles e acredita em crescimento nas pesquisas

O senador Marcelo Castro (MDB) demonstrou mais uma vez apoio irrestrito a candidatura de Rafael Fonteles para o governo do estado no próximo ano . Nos bastidores especula-se que Marcelo poderia ser uma alternativa caso Fonteles não registrasse um crescimento nas pesquisas para o próximo ano. O MDB deve indicar o candidato a vice na composição e o principal nome é do presidente da Assembleia, Themístocles Filho.



Marcelo comentou a pesquisa recentemente realizada internamente pelo Progressistas e noticiada pelo Portal Odia com exclusividade. No estudo Ciro Nogueira e Silvio Mendes apareceriam bem a frente de Fonteles na corrida pelo palácio de Karnak. Para o senador Rafael crescerá no momento certo;

“Sem nenhuma dúvida ele crescerá nas pesquisas, o Rafael hoje não está bem porque ele é desconhecido, isso eu já disse várias vezes. Recentemente saiu uma pesquisa com Ciro Nogueira, Silvio Mendes, João Vicente Claudino, Iracema Portella e Rafael Fonteles. Vamos supor que o eleitor não conheça alguns dos candidatos, o eleitor que não conhece ele não escolhe. O Ciro é senador pela segunda vez, o Silvio foi prefeito de Teresina e candidato a governador, o JVC foi senador e candidato a governador, todo mundo conhece. O eleitor faz a opção só por quem ele conhece, uma pesquisa hoje denota o conhecimento que ele tem do candidato, não a intenção de voto”, analisou Marcelo Castro

O senador ainda ratificou o apoio ao nome de Fonteles e demonstrou total apoio do MDB.

“Passou do tempo, o nosso candidato é o Rafael Fonteles, um jovem brilhante, inteligente, preparado. Está fazendo um excelente trabalho a frente da Secretaria de Fazenda e ele será o nosso candidato e estamos trabalhando para isso aí. Vamos de Rafael Fonteles”, finalizou Castro.

