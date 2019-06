Marcelo Castro defende união entre MDB e PT na capital

Presidente do MDB do Piauí, o senador Marcelo Castro defende o maior alinhamento político possível entre a sigla e o Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições municipais do próximo ano, não apenas no interior do estado, mas também em Teresina, onde ambos já trabalham pré-candidaturas próprias para o pleito.



“Esse é o céu na terra. Se me perguntasse, eu lhe diria que trabalho nesse sentido. A coligação principal e ideal para nós é o MDB junto com o PT, mas isso é uma coisa mais para frente. Hoje cada partido trabalha para ter o seu candidato próprio”, declarou o senador em entrevista ao Jornal O Dia.



O senador Marcelo Castro afirma que a coligação principal e ideal para o MDB é junto com o PT - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Caso os dois partidos avaliem que devem seguir separadas na disputa majoritária da capital, Castro ressalta que os partidos podem marchar unidos em um eventual segundo turno. “A ideia de dois turnos na eleição majoritária é cada partido lançar o seu candidato próprio para defender seu programa, expor suas ideias e, no segundo turno, apoiar um dos dois que tenham uma ideologia e um programa semelhante”, considerou.

A disputa eleitoral em Teresina, principal colégio eleitoral do estado, é estratégica e dará o tom para a sucessão de Wellington Dias (PT) em 2022. Marcelo Castro já aparece como um potencial candidato ao Karnak, no entanto, o senador não confirma a informação.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia