Mão Santa se reúne com Bolsonaro e o convida para o aniversário de Parnaíba

O prefeito de Parnaíba, Mão Santa (sem partido), esteve reunido na tarde desta segunda-feira (17) com o presidente da República Jair Bolsonaro (PSL). O encontro aconteceu no Palácio do Planalto, e contou com a presença do secretário-executivo da Secretaria de Governo da Presidência da República, Mauro Biancamano Guimarães, e da secretaria de Assistência Social de Parnaíba, Adalgisa Moraes Souza, primeira-dama de Parnaíba.

O presidente Jair Bolsonaro e o prefeito de Parnaíba, Mão Santa (Foto: Marcos Corrêa / Presidência da República)

Durante a conversa, Mão Santa pediu a Bolsonaro investimentos para o projeto de agricultura irrigada dos Tabuleiros Litorâneos, além de solicitar apoio para a realização de obras de infraestrutura em Parnaíba, como a construção de uma ponte e asfaltamento de alguns trechos da cidade.

Mão Santa também convidou o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro para participarem das comemorações do aniversário de Parnaíba, que acontecem no próximo dia 14 de agosto.

O prefeito de Parnaíba também presentou Jair Bolsonaro com alguns exemplares de livros de sua autoria.

Natanael Souza