Mão Santa deve assinar ficha de filiação ao Democratas na próxima semana

O prefeito de Parnaíba Mão Santa definiu que vai se filiar ao Democratas. A expectativa é que o ato aconteça no próximo dia 31 de agosto, em Parnaíba, com a presença de algumas das principais lideranças da sigla no Brasil, como o presidente nacional, Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito de Salvador.

A confirmação aconteceu após conversa com Heráclito Fortes na última quarta-feira (21), em Brasília. O ex-deputado foi um dos principais articuladores da ida do prefeito de Parnaíba para o Democratas.

O prefeito de Parnaíba, Mão Santa (Foto: Moura Alves / O DIA)

A expectativa dos membros do partido no Piauí é que no próximo ano Mão Santa dispute a reeleição à Prefeitura de Parnaíba e ajude a fortalecer o Democratas no Piauí, viabilizando a adesão de outras lideranças de várias regiões do estado.

“O Mão Santa é uma liderança nacional. É tão importante que o presidente nacional faz questão de estar presente. É um líder reconhecido, tem prestigio, e tem feito um grande trabalho em Parnaíba”, declarou o presidente estadual do Democratas, Rooney Lustosa.

Natanael Souza