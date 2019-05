Mão Santa confirma sua filiação ao Democratas

O prefeito de Parnaíba, Mão Santa, confirmou sua filiação ao Democratas (DEM), através de uma publicação nas suas redes sociais. Na ocasião, agradeceu ao ex-deputado Heráclito Fortes, que intermediou o convite.

(Foto: reprodução da internet)

Desde que deixou o Solidariedade (SD), após atrito com o ex-deputado Dr. Pessoa, hoje sem partido mas presidente da sigla naquela oportunidade, o ex-governador vinha recebendo investidas de várias lideranças políticas do estado.



Ao assumir o comando do SD no Piauí, o deputado Evaldo Gomes tentou viabilizar a permanência de Mão Santa nos quadros do partido, o que acabou não se concretizando.

Breno Cavalcante