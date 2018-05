Na manhã desta terça-feira (1º), um grupo de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizam atos nos arredores da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar (PM), 2 mil pessoas participam das atividades. Os organizadores não informaram número de participantes.

Manifestantes pró-Lula realizam ato próximo à Polícia Federal. (Foto: Ricardo Stuckert)

Por volta das 8h, um grupo de pessoas saiu do terminal de ônibus do bairro Boa Vista e caminhou em direção às proximidades da Superintendência da PF. Mais tarde, o grupo iniciou um ato inter-religioso. Por volta das 11h, foi realizado um ato político.

Durante a tarde, está previsto ato na Praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba. A programação terá shows com as cantoras Beth Carvalho, Ana Canas e o rapper mineiro Flávio Renegado.

Manifestantes pró-Lula realizam ato próximo à Polícia Federal. (Foto: Ricardo Stuckert)



Acampamento

Integrantes de movimentos sociais que apoiam Lula estão acampados em um terreno próximo à PF desde o dia 17 de abril. O acampamento fica a cerca de 800 metros de distância do prédio da superintendência, onde o ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril.

O grupo transferiu o acampamento para o local, depois de um acordo firmado com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o Ministério Público estadual (MP-PR) e a Polícia Federal.

Na madrugada de sábado (5), um homem foi baleado no acampamento. Ele saiu do hospital nesta terça-feira. Uma mulher também ficou ferida após ser atingida por estilhaços de um banheiro químico atingido por tiro.





G1