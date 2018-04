Manifestantes interditam a BR-343 em protesto contra a prisão de Lula

Atualização às 17h16

Por volta das 17 horas, manifestantes iniciaram um ato na Avenida Frei Serafim, bloqueando a via no sentido centro - zona leste.

Os apoiadores do ex-presidente Lula seguem em direção à Ponte Juscelino Kubitschek, e devem fazer um bloqueio no local.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) acompanha o ato.

Atualização à 16h51

Um grupo de manifestantes interditou a BR-343, no município de Piripiri, localizado a cerca de 160 km de Teresina. Assim como o protesto realizado na BR-316, os moradores de Piripiri também protestam contra a prisão do ex-presidente Lula. No local, os manifestantes atearam fogo em pneus no meio da pista, impedindo a passagem de veículos. Uma equipe da PRF está no local acompanhando a movimentação.

Atualização às 16h11

A Polícia Rodoviária Federal informou que a BR 316 foi liberada após cerca de duas horas de bloqueio, que teve início por volta das 14h.

Notícia original

Militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTST) estão realizando uma manifestação contra a prisão do ex-presidente Lula na BR-316, rodovia que liga os municípios de Teresina e Demerval Lobão. O protesto, que começou por volta das 14h desta sexta-feira (6), está impedindo a passagem de veículos e um congestionamento já começa a se formar no km 14 da rodovia, nas proximidades do Rodoanel. (Veja vídeo ao final desta matéria)



Os manifestantes estão usando galhos e troncos de árvores para bloquear a passagem de veículos na rodovia. De acordo com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Welendal Tenório, uma equipe da PRF se encontra no local tentando negociar com os manifestantes a liberação de uma das faixas. "A nossa preocupação é que a partir das 17 horas o fluxo de veículos aumenta, e o congestionamento vai ficar grande, ainda mais porque lá não existe um desvio para os veículos usarem", informa o superintendente.

Outro protesto contra a prisão do ex-presidente está sendo previsto para as 16h desta sexta-feira. A concentração será na Avenida Frei Serafim, no Parque da Cidadania.

A informação sobre o bloqueio das três principais pontes da capital por manifestantes pró-Lula, que vem sendo compartilhada nas redes sociais, não foi confirmada pela PRF. "Até o momento não recebemos nada oficial, então não podemos dar mais detalhes sobre isso", afirma o superintendente da PRF.

Nathalia Amaral