Major Paulo Roberto não descarta diálogo com grupo de Firmino

Apesar de fazer da parte da bancada de oposição, o vereador Major Paulo Roberto (SD) disse que está aberto a dialogar com o prefeito Firmino Filho, e não descarta a possibilidade de apoiar o candidato indicado pelo Palácio da Cidade para disputar as eleições do próximo ano. O parlamentar garante que as recentes divergências políticas não o impendem de manter um relacionamento amistoso com o chefe do executivo da capital.



“Eu respeito o prefeito Firmino Filho. Tive uma insatisfação, pelo que houve no passado. Sempre estive aberto para conversas, mas o que não quer dizer que vou aceitar qualquer caminho que ele sugerir. Eu sou militar, respeito a hierarquia e a disciplina. Ele é o executivo e nós somos o legislativo. Então, a cada chamado e a cada convite, devemos respeitar e ouvir o prefeito de Teresina”, disse o vereador.

Major Paulo Roberto( Foto: Arquivo / O Dia)

Paulo Roberto também confirmou que tem mantido conversas com lideranças ligadas à dois dos pré-candidatos à Prefeitura de Teresina em 2020, Dr. Pessoa e Fábio Abreu.

“O vereador Jeová Alencar e o deputado Themistocles Filho já me convidaram para o MDB, que é um partido de grandes nomes, e que terá um candidato a prefeito que eu respeito muito, que é o Dr. Pessoa. O capitão Fabio Abreu, que, assim como eu, já foi dos quadros da Polícia Militar, também tem a intenção de conversar comigo. O meu futuro político vai ser definido apenas em março do próximo ano”, pontou Major Paulo Roberto.

Natanael Souza