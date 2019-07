Mainha diz que relação entre governos deve ser republicana

O ex-deputado Mainha (Progressistas), que assumiu recentemente o comando da representação do Piauí em Brasília, revelou que o governador Wellington Dias(PT) quer buscar uma relação republicana com o governo federal. Apesar das diferenças ideológicas entre o presidente Jair Bolsonaro(PSL) e o governador do Piauí, Mainha espera conseguir destravar recursos para a realização de obras e ações importantes no estado.

"O governador Wellington Dias quer uma relação republicana entre os governos, e por isso é necessário que as questões ideológicas fiquem em segundo plano. O Piauí arrecada o suficiente para se manter, mas para crescer precisa da ação federal, daí a importância que tem o escritório de representação em Brasília, é uma embaixada do Piauí", disse Mainha.

Ex-deputado federal Mainha (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Além de tentar viabilizar novos convênios e parcerias, Mainha também deve atuar para tentar destravar recursos que já estão garantidos. "O Piauí tem muito a buscar em Brasília, e a receber também, inclusive questões jurídicas, como a federalização da Cepisa, que aconteceu no governo Mão Santa, e até hoje o governo estadual não recebeu os créditos", destacou.

O novo comandante da representação do Piauí em Brasília também avalia positivamente o fato de grande parte da bancada federal do estado ser alinhada com o presidente da República Jair Bolsonaro. “A bancada do Piauí é uma das mais fiéis ao governo Bolsonaro, isso ficou claro na votação da Reforma da Previdência, quando apenas dois parlamentares, por questões ideológicas, votaram contra”, pontuou.



Natanael Souza