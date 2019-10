O ex-presidente do diretório municipal do Progressistas, Mainha, voltou a defender que a sigla trabalhe para lançar uma candidatura própria para a disputa pela Prefeitura da capital em 2020. Segundo ele, apesar da aliança com o prefeito Firmino Filho estar consolidada, uma candidatura própria fortaleceria o Progressistas para embates futuros.

“Eu tenho a minha opinião. Acho que o partido deveria ter um candidato em Teresina. Naturalmente o prefeito Firmino poderá indicar um bom nome para Teresina, mas acredito que o partido tem bons nomes e poderia também lançar uma candidatura. É a minha opinião, que é minoritária. A opinião majoritária é que estejamos ao lado do prefeito Firmino, independente do candidato que ele lançar”, destacou o ex-deputado, que atualmente comanda o escritório de representação do Piauí em Brasília.



Mainha defende candidatura própria do Progressistas à Prefeitura de Teresina - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Pelo menos dois nomes do Progressistas já chegaram a ser cogitados como possíveis candidatos apoiados por Firmino na sucessão municipal, a deputada federal Margarete Coelho e o ex-secretário de planejamento Washington Bonfim. Ambos possuem boa relação com o Palácio da Cidade, e, na avaliação de Mainha, poderiam receber o apoio do prefeito Firmino Filho. “É importante o Progressistas ter um candidato para apresentar nossas propostas. O prefeito poderia até apoiar um candidato do Progressistas”, avaliou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia