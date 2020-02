Mainha aguarda conversas para oficializar filiação ao Partido Liberal

O ex-deputado federal José Maia Filho, o Mainha, deve acertar ainda esta semana a sua filiação ao Partido Liberal. Segundo ele, restam apenas alguns detalhes que vão ser tratados junto à direção nacional da sigla em uma reunião marcada para a próxima quarta-feira, dia 12.



Antes do encontro com a cúpula nacional do PL, Mainha se reúne nesta segunda-feira com as lideranças do partido no Piauí. O encontro deve contar com a presença do atual presidente, deputado estadual Fábio Xavier, e os deputados Dr. Hélio e Carlos Augusto. Além disso, o secretário de Segurança, Fábio Abreu, pré-candidato da sigla à Prefeitura de Teresina também é aguardado no encontro.

Mainha, que atualmente comanda o escritório de Representação do Piauí em Brasília, também deve assumir a presidência estadual do PL. “Foi um convite que partiu do próprio deputado Fábio Xavier”, conta.

Mainha deve assumir a presidência estadual do PL e coordenar a campanha de Fábio Abreu à Prefeitura de Teresina (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

Além de dirigir a sigla no estado do Piauí, a expectativa é que Mainha também atue como um dos coordenadores da campanha de Fábio Abreu à Prefeitura de Teresina. “Vamos colaborar, com certeza, dentro de todas as nossas possibilidades”, garante o ex-deputado.

Progressistas

A decisão de deixar os quadros do Progressistas para acertar uma nova filiação partidária já foi comunicada por Mainha ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional da sigla, que, apesar de demonstrar insatisfação afirmou que entende a decisão do ex-deputado.

“Se eu disser que a gente fica feliz, não é verdade. O Mainha é uma figura muito querida, muito respeitada dentro do nosso partido. A gente entende. O que foi ofertado a ele, presidir um grande partido, coordenar a campanha do Fábio Abreu, é uma proposta tentadora. A gente tem que entender. Se ele acha que vai ter mais espaço dessa forma, faz parte da vida. Espero que ele seja muito feliz”, disse Ciro.

Natanael Souza