Magalhães critica atuação da oposição na Reforma da Previdência

O deputado estadual e presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores de Teresina, Cícero Magalhães, criticou os deputados de oposição que se mobilizaram contra aReforma da Previdência estadual apresentada pelo governo e aprovada naAssembleia Legislativa.

Em referência ao líder da oposição, o deputado Gustavo Neiva (PSB), Magalhães lembro de um episódio do ano de 2012 quando foi votado na casa legislativa a retirada de uma regência como gratificação dos professores da rede estadual.

“Me lembro que em 2012 foi votado para tirar dos trabalhadores da educação uma regência. Essas mesmas pessoas que estavam naquela época, que ainda estão na Assembleia, votaram a favor. Lá só teve um votinho contra que foi do deputado Magalhães. Hoje querem fazer a defesa dos trabalhadores”, declarou.

Magalhães afirmou que a bancada de oposição é consciente da necessidade da mudança nas regras do sistema previdenciário do estado para sanar o déficit e evitar um descontrole das contas do Estado. Para ele, os oposicionistas deveriam ter criticado, mas sido realistas com a sociedade piauiense.

Deputado Magalhães em entrevista ao Portal O DIA (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Vereador Joaquim do Arroz no PT

O deputado descartou a possibilidade de filiação do vereador Joaquim do Arroz ao PT. Nos bastidores, uma proximidade do vereador com o governador Wellington Dias sugeriu uma possibilidade de Joaquim, que está sem partido, concorrer a reeleição pelo PT.

“Todo respeito ao nobre vereador, um vereador atuante, mas não podemos tirar petista que há décadas é candidato para acolher alguém que vem de outro partido, tirando uma liderança do partido para acolher alguém que vem de fora. Não haverá isso”, pontuou.

Magalhães afirmou que os 44 pré-candidatos a vereador de Teresina já estão definidos. Desse número, o diretório espera eleger pelo menos cinco nomes.

Otávio Neto