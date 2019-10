Madison promete cautela como relator do projeto de Regularização Fundiária

O deputado estadual João Madison foi escolhido para ser o relator do projeto que institui a política de regularização fundiária do Piauí, enviado recentemente ao legislativo pelo governo do Estado. A matéria vem gerando um debate intenso, principalmente entre os setores ligados ao agronegócio e pecuária, que pedem a ampliação do debate a respeito do tema.



Por conta da repercussão da proposta, Madison afirmou que pretende propor a realização de audiências públicas para ouvir os interessados no tema. “Vamos fazer com calma, ouvindo todas as associações e as pessoas que têm interesse. É um processo que precisa ser analisado porque, além do cerrado ser a ‘coqueluche’ do estado do Piauí e precisar ser regularizado, temos também o problema de terras na capital e nas cidades do interior. Então, como relator, tenho que trabalhar com calma nesse projeto”, pontuou o deputado.



A matéria gera debate principalmente entre os setores ligados ao agronegócio e pecuária - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A discussão a respeito do projeto de Regularização Fundiária também deve contar com participação de entidades do setor produtivo. Segundo o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Piauí (Aprosoja-PI), Alzir Neto, uma comissão formada por membros de diversas entidades já está analisando a matéria.

“Já temos conversado com o governo do Estado, que é sensível às demandas da agropecuária. Também já foi acertado que a Aprosoja será o suporte técnico do Instituto de Terras do Piauí (Interpi) no processo de regularização fundiária do Estado”, adiantou Alzir Neto.

Natanael Souza, do Jornal O Dia